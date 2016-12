Köln (ots) - Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Woelki hat das"Fringsen" als "Ultimatio ratio" auch in der heutigen Zeitbezeichnet. "Nicht in erster Linie bei uns, aber wenn ich an Staatenin Afrika und an Länder im Nahen Osten denke, dann hat dort das,Fringsen' eine aktuelle Bedeutung", schreibt Woelki in derKölnischen/Bonner Rundschau (Samstagausgabe). Vor 70 Jahren, inseiner Silvesterpredigt zum Ende des Jahres 1946, hatte WoelkisVorgänger Josef Kardinal Frings (1887-1978) es ausdrücklich fürlegitim erklärt, wenn Menschen sich das Lebensnotwendige nehmen,sofern sie es auf legalem Wege etwa durch Arbeit und Bitten nichterhalten können. Im Volksmund war daraus das Wort "fringsen"entstanden. Ein Bericht der Kölnischen Rundschau über die Predigthatte Anfang 1947 zu einer Intervention der britischenBesatzungsmacht bei Frings geführt. "Ich glaube, Kardinal Frings hatmit dem, was er damals gesagt hat, sehr zur Linderung der Notbeigetra-gen, in der sich die Menschen unmittelbar nach dem Kriegbefanden", so Woelki: "Er hat ihnen moralisch geholfen, in dieserspezifischen Situation einen Weg zum Überleben zu finden." Heute gebees in Deutschland soziale Sicherungssysteme, die zuerst zu nutzenseien. Daher ließen sich die Worte von Frings "nicht einfachübertragen". In Afrika und im Nahen Osten wird nach WoelkisAuffassung aber deutlich: ",Fringsen' beinhaltet auch dieVerpflichtung, an die zu denken, die zu wenig haben. Es istErinnerung an die Gemeinwohlorientierung aller Güter. Es muss unsdarum gehen, Teilhabe umfassend zu gewährleisten."Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell