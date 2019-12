Kölnische Rundschau: zu Johnson/Corbyn/Brexit und Wahlkampf

Köln (ots) - Pest oder CholeraRaimund Neuß zum britischen WahlkampfWenn irgendetwas aus der TV-Debatte zwischen Boris Johnson und seinemHerausforderer Jeremy Corbyn zu lernen ist, dann dies: die Briten haben die Wahlzwischen Pest und Cholera. Der amtierende Premierminister nimmt dieHerausforderung des von ihm selbst heraufbeschworenen EU-Austtritts nach wie vornicht ernst, der linksradikale Herausforderer weiß nicht, was er will. Dies ineiner Situation, in der der ungeregelte Brexit weiterhin droht - nicht mehr indiesem Jahr, aber Ende 2020, wenn bis dahin kein Handelsvertrag und keinÜbergangsabkommen stehen. Noch schlimmer wird alles durch ein Wahlsystem, daskleine Parteien benachteiligt, die wie Liberaldemokraten und Grüne als Stimmendes Ausgleichs in Betracht kämen. Eine fatale Rolle spielen die schottischenNationalisten, die ihren Unabhängigkeitsträumen nachhängen und damit jedenpotenziellen Partner diskreditieren. So hat ein Bündnis der Vernunft gegenJohnson keine Chance.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70111/4462147OTS: Kölnische RundschauOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell