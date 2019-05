Kölnische Rundschau: zu Frauen-Kirchenstreik

Köln (ots) - Tiefe VerletzungRaimund Neuß zum Kirchenstreik von FrauenSie kann ihren Kindern und Freunden nur schwer erklären, wieso sieeiner Organisation angehört, die Frauen ausschließt: Besser alsClaudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees derdeutschen Katholiken, kann man kaum zusammenfassen, was engagierteFrauen in der katholischen Kirche Tag für Tag empfinden müssen. Auchwenn Wortgottesdienste mit Fladenbrot vor der Kirchentür einetheologisch grenzwertige Aktion sind - die tiefe Verletzung, diehinter dem Kirchenstreik der Aktion "Maria 2.0" steht, dürfte auchfür männliche Beobachter nachzuvollziehen sein. Es ist zwaranzuerkennen, dass viele Bischöfe wie der Kölner Kardinal RainerMaria Woelki Frauen fördern: Schlüsselpositionen im Generalvikariatmüssen nicht mit einem geistlichen Amt verbunden sein. Umgekehrt wirdallerdings ein Schuh daraus: Ohnehin sollte niemand um einerkünftigen Machtposition willen Priester werden wollen - und diessollte man auch Frauen, die sich den Zugang zu Weiheämtern wünschen,nicht unterstellen. Zunächst einmal geht es um die Möglichkeit zumgleichberechtigten Engagement. Frauen zeigen ja als Pastoral- undGemeindereferentinnen, welche Qualitäten sie in der Seelsorge haben.Umso bitterer ist die Enttäuschung darüber, dass Papst Franziskuseine Entscheidung über das Diakonat der Frau auf seine unnachahmlicheArt zurückgestellt hat. Wäre nicht wenigstens hier eine Öffnungdenkbar? Ja, eine Priesterweihe für Frauen würde - von allentheologischen Fragen abgesehen - die katholische Kirche in ihremheutigen Zustand zerreißen. Aber wenn man an eine große Predigerinwie Hildegard von Bingen denkt, dann zeigt sich, welche Möglichkeitendie Tradition bereithält. Papst und Bischöfe müssten sie nur nutzenwollen.Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell