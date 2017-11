Kölnische Rundschau: zu Forderungen im Vorfeld von schwarz-roten Koalitionsgesprächen

Köln (ots) - UnerfüllbarRaimund Neuß zu ultimativen ForderungenDie Gespräche über eine mögliche große Koalition haben noch nichteinmal begonnen, da wird schon versucht, ein solches Bündniskaputtzureden. Die Junge Union setzt allen Beteiligten eine Frist bisWeihnachten, andernfalls wünscht JU-Chef Paul Ziemiak eineMinderheitsregierung. Und SPD-Politiker überbieten sich inultimativen sozialpolitischen Forderungen. Solidarrente! Weg mit derprivaten Krankenversicherung! Europäische Sozialunion!Die Aufblähung einer 20-Prozent-Partei zu gefühlt doppelter Größefindet ihre Vollendung in der Aussage der Mainzer MinisterpräsidentinMalu Dreyer, Kanzlerin Angela Merkel sei "nicht in der Position, inder sie Bedingungen stellen kann".Merkel hat sich allerdings auf wolkige Bemerkungen etwa zu Etat,Familien und Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen beschränkt,die für die SPD nicht anstößig sein dürften. Das mag man banal finden- typisch Merkel: allen wohl, niemandem wehe -, aber das ist klug,wenn man ernsthaft verhandeln will. Der SPD ist zugutezuhalten, dassdie schrillen Forderungen nur von Leuten aus der zweiten bis drittenReihe kommen. Dennoch sollten die Sozialdemokraten - und sollte auchdie Union hinsichtlich des forschen Herrn Ziemiak - aufpassen, dassdurch unverantwortliches Gerede nicht unerfüllbare Erwartungenaufgebaut werden. Sonst scheitern die Koalitionsgespräche schon vordem Start.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell