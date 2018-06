Kölnische Rundschau: Ford startet Kleinbuslinien in Köln

Köln (ots) - Der Autobauer Ford und die Kölner Verkehrs-Betriebe(KVB) wollen in Köln ein Kleinbussystem starten. In Ergänzung zu denBussen und Bahnen der KVB sollen die Transit-Busse vor allem inAbendstunden und an Wochenenden rollen. Fahrgäste sollen die Busseper App über das Smartphone bestellen können. Dies gab Ford-ChefGunnar Herrmann im Gespräch mit der Kölnischen Rundschau bekannt.Vorbild ist das Shuttle-System "Chariot", das Ford derzeit in Londontestet. Hier verkehren die Kleinbusse auf mehreren Linien, Nutzerkönnen sich per Smartphone anmelden und zusteigen. Feste Haltepunktegibt es nicht. Die Technik stammt von einem Start-up aus SanFrancisco. Köln soll nach London die zweite Stadt in Europa sein, inder das System etabliert wird. "Wir würden die Plattform stellen, sodass die Nutzer ein breites Angebot bekommen", sagte Herrmann. "DerKunde nennt die Strecke und wir sagen ihm, welche Transportmittel zurVerfügung stehen." KVB-Chef Jürgen Fenske bestätigte die Planungen."Wir möchten ein solches On-Demand-Angebot so bald wie möglichrealisieren", sagte er der Kölnischen Rundschau. Für das Pilotprojektkommen vor allem abgelegenere Stadtteile in Betracht, in denen eskeine Schienenanbindung gibt. Ausgesprochen zufrieden zeigte sichHerrmann mit dem Ford-Fiesta. Die Fertigung in Köln sei komplettausgelastet. Herrmann rechnet mit einem stabilen Absatz desKleinwagens bis Mitte der 2020er Jahre. Kleinwagen werden seinerMeinung nach sogar an Attraktivität gewinnen. Sie würden auch weitervon Verbrennungsmotoren angetrieben, weil sie besonders schwer zuelektrifizieren seien.Pressekontakt:Kölnische RundschauJens MeifertTelefon: 0221-1632-498print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell