Kölnische Rundschau: Ford kündigt Mobilitätspass an

Köln (ots) - Ford will europaweit zu einem"Smart-Mobility-Unternehmen" werden. Die Nutzung des Autos solle mitder von öffentlichem Nahverkehr und Elektrorädern verbunden werden,sagte der neue Chef der Kölner Ford-Werke, Gunnar Herrmann, derKölnischen Rundschau (Donnerstagausgabe): "Derartige Dienstleistungenwerden wir im FordPass bündeln." Herrmann verwies darauf, dass Fordin Deutschland den Marktanteil bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugenvier Jahre in Folge gesteigert hat - auf zuletzt 7,7 Prozent. "Wennwir diese Entwicklung weiterführen können, wäre das das größte Ziel,das man nur erreichen kann", sagte er. Als "Unwägbarkeit" nannte erden britischen EU-Austritt, der allein für sein Unternehmen imlaufenden Jahr bereits Kosten von bis zu 600 Millionen Euro für Fordauslösen könne. Kritik übte Herrmann an der Verkehrspolitik. DieSchäden an zwei wichtigen Rheinbrücken hätten im Jahr 2016 für Fordeine halbe Million Euro an Zusatzkosten für Umwegfahrten ausgelöst.Der Vorschlag seines Unternehmens, durch eine neue Rheinfähre denMitarbeitern den Weg zur Arbeit zu erleichtern, sei von der StadtKöln immer abgelehnt worden.