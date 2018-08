Kölnische Rundschau: Ford-Betriebsratschef verteidigt Fiesta, Focus und C-Max gegen Kritik des US-Managements

Köln (ots) - Ford-Betriebsratschef Martin Hennig verlangt, dassvon Ford in Europa verkaufte Autos auch hier entwickelt und gebautwerden. Gleichzeitig verteidigte er im Rundschau-Interview die inKöln und Saarlouis gebauten Modelle Fiesta, Focus und C-Max. Diesekleineren und mittleren Fahrzeuge verkauften sich gut und Fordverdiene gut mit ihnen. Hennig reagierte in dem Interview auf dieKritik der Konzernspitze in Dearborn (USA) am Europageschäft und ander nach Ansicht der Zentrale nicht rentablen Modellpalette. Für Kölnwünschte Hennig sich die Fertigung eines zweiten Modells neben demFiesta. Das habe der effizienteste Standort verdient. BeiKostensenkungen könne es nicht nur um Personalkosten gehen. "EineStrategie, die mehr gleiche Teile bei den Fahrzeugen verwendet, würdehelfen", sagte Hennig. Die Mitarbeiter seien nach der Kritik derKonzernspitze verunsichert.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell