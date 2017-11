Kölnische Rundschau: Flughafen Köln-Bonn: Merz im Aufsichtsrat, Chefaufseher Bodewig abgewählt

Köln (ots) - Köln. Für den ehemaligen CDU-Politiker Friedrich Merzist der Weg an die Spitze des Aufsichtsrats des Flughafens Köln/Bonnist nach einem Bericht der Kölnischen Rundschau (Donnerstagausgabe)frei. In einer Abstimmung im Umlaufverfahren erhielt das Land NRW dienötige Mehrheit von 75 Prozent für die Abberufung des derzeitigenAufsichtsratsvorsitzenden Kurt Bodewig (SPD), wie die Zeitung aus demUmfeld des Flughafens erfuhr. Für Bodewig rückt Merz in das Gremium,das ihn anschließend zum Vorsitzenden wählen dürfte. Die Stadt Kölnwird sich dem nicht widersetzen. Die Kölner SPD scheiterte in einerSondersitzung des Hauptausschusses mit einem entsprechenden Antrag.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell