Kölnische Rundschau: zu Fachkräftemangel

Köln (ots) - Freizügigkeit als ChanceRaimund Neuß zum Mangel an FachkräftenAltenpfleger, Installateure - und Ärzte: Unserem Land gehen dieLeistungsträger aus. Im Jahr 2025 werden laut Prognos-Institut 2,9Millionen Fachkräfte fehlen, 2031 sogar 3,6 Millionen. Jahr für Jahrgehen mehr Arbeitnehmer in den Ruhestand, als Nachwuchskräftenachrücken. Das entlastet zwar bei nachlassender Konjunktur denArbeitsmarkt, gefährdet aber auf Dauer das Funktionieren von Staatund Wirtschaft. Auch Anreize wie höhere Einkommen und bessereArbeitsbedingungen helfen nicht, wo schlicht die jungen Leute fehlen- während Frankreich und Südeuropa unter einer hohenJugendarbeitslosigkeit leiden. Die Arbeitnehmer-Freizügigkeit in derEU ist da eine Chance für alle. Deutsche Betriebe sollten vielintensiver um Azubis und Fachkräfte aus anderen EU-Ländern werben.Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell