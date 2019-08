Kölnische Rundschau: FC-Manager Alexander Wehrle kritisiert OB Henriette Reker

Köln (ots) - Köln. Der Geschäftsführer des 1.FC Köln, AlexanderWehrle, hat die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker für ihrenVorstoß zum FC-Ausbau am Geißbockheim kritisiert. Das ThemaKlimanotstand mit den Plänen zu verknüpfen, halte er für fragwürdig,sagte Wehrle der Kölnischen Rundschau. "Selbstverständlich haben wirdiverse Gutachten in Auftrag gegeben, das Klimagutachten kommt nichtzu dem Ergebnis, dass drei Fußballplätze das Klima in Köln nachhaltigschädigen." Reker hatte sich am Freitag erstmals von den Ausbauplänendistanziert. Sie könne sich auch alternative Standorte vorstellen."Ich war überrascht von der Äußerung", sagte Wehrle, "gerade zumjetzigen Zeitpunkt." Derzeit läuft die Offenlage der Pläne, Bürgerkönnen sich noch bis Ende des Monats äußern. Als unfair empfinde eres, den FC zum Spielball machtpolitischer Fragen zu machen. "Wirbrauchen ein wettbewerbsfähiges Leistungszentrum, damit der 1.FC Kölnals viertgrößter Verein in Deutschland eine Zukunft hat." Reker hattesich auch zum Ausbau des Rheinenergie-Stadions kritisch geäußert. Sieglaube nicht, dass der Club den Ausbau in der gewünschten Formvornehmen könne. "Das Thema sei noch weit weg", sagte Wehrle. DerLärmschutz sei aber durch das geplante Dach mitgedacht. Uns hatgefreut, dass es technisch machbar ist. Wir sollten das Thema nichtfrühzeitig zerreden." Es habe für die viertgrößte Stadt Deutschlandsauch eine sportpolitische Bedeutung. Der FC plant den Ausbau desRheinenergie-Stadions von derzeit 50 000 auf bis zu 75 000 Plätze.Pressekontakt:Kölnische RundschauJens MeifertTelefon: 0221 1632-498koeln@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell