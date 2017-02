Kölnische Rundschau: zu Ditib-Affäre

Köln (ots) - Wer zu spät durchsucht, dem kommt der Verdächtigeabhanden. Kaum anzunehmen, dass die Bundesanwaltschaft das nichtbedacht hat, als sie nach monatelanger Debatte über dieSpitzeltätigkeit türkischer Imame in Deutschland endlichDurchsuchungen anordnete. Natürlich sind die betroffenen Imame längstüber alle Berge. Das hat der Moscheeverband Ditib ja schoneingeräumt, und das haben die Ermittler, das hat aber auchBundesjustizminister Heiko Maas hingenommen.Kritik daran ist wohlfeil. Gegen Geistliche zu ermitteln, die dieTürkei wie Konsularbeamte führt, ist nicht nur eine juristische,sondern auch eine hochpolitische Entscheidung. Dass dies jetztendlich geschieht, ist wichtiger als das absehbar magere Ergebnis derRazzien. Die Schlüsselfiguren der Affäre genießen als Diplomatenohnehin Immunität. Den für die Ditib zuständigen Religionsattaché hatAnkara abgezogen, so wie man das in Spionageaffären eben handhabt.Unser Staat dokumentiert mit den Durchsuchungen, wie sehr sichunser Verhältnis zum einst verlässlichen Partner Türkei geändert hat.Wir nehmen nicht mehr hin, was wir jahrzehntelang geduldet haben. Aufeinmal erklärt auch der Verfassungsschutz: "So geht das nicht." Alsob nicht mindestens seit 1994 bekannt wäre, dass die Imame dertürkischen Religionsbehörde Diyanet regelmäßig dem Geheimdienst MITzu berichten haben.Und es wäre auch naiv anzunehmen, dass die Diyanet ihren Einflussauf die Ditib jemals freiwillig aufgeben wird. Umso besser, dass siejetzt gewarnt ist, den Bogen nicht zu überspannen.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell