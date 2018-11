Kölnische Rundschau: Diesel: Laschet fordert mehr Druck auf Industrie - Rheinschifffahrt in Köln als Faktor einbeziehen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) - MRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich inden Streit um die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen eingeschaltet. ZurFrage, ob der Staat die Autokonzerne hierbei in die Pflicht nehmenmüsse, sagte Laschet der "Kölnischen/Bonner Rundschau"(Samstagausgabe): "Wir brauchen andere Lösungen, vielleicht auch mehrDruck. In den USA etwa bezahlen diese Konzerne viel Geld." Laschetverlangte, bei Dieselfahrverboten müsse das Gebot derVerhältnismäßigkeit beachtet werden. Er kündigte Rechtsmittel gegenUrteile von Verwaltungsgerichten an, die solche Fahrverbote unteranderem in Köln und Essen verhängt hatte. "Auch Faktoren wie dieRheinschifffahrt müssen in Köln einbezogen werden", verlangteLaschet.