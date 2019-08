Kölnische Rundschau: zu Corbyn/Brexit

Köln (ots) - VerantwortungslosRaimund Neuß zur Rolle von Labour-Chef Jeremy Corbyn imBrexit-ChaosWer das Chaos in der britischen Politik verstehen will, der solltenicht nur auf die regierenden Tories schauen. Sondern auch auf diezerrissene Labour-Partei. Deren Chef Jeremy Corbyn verrät regelmäßigdie hohe staatspolitische Verantwortung, die er als Führer von IhrerMajestät loyaler Opposition hat. Wie lautete noch die aktuelleHerausforderung? Ja, es geht darum, den verantwortungslosenBrexit-Kurs von Premier Boris Johnson zu stoppen. Was soll dann dieAnkündigung Corbyns, er plane ein Misstrauensvotum und wolle hernachselbst eine Übergangsregierung führen? Corbyn weiß genau, dass erschon bei kleineren Oppositionsparteien wie den Liberaldemokratenkaum Chancen hat. Stimmen konservativer Dissidenten wird er erstrecht nicht gewinnen. Er ist mehrfach gewarnt worden, zuletzt dieseWoche von seinem Vertreter Tom Watson, aber er will antreten.Einfach, um zu zeigen, wer der Herr im Hause Labour ist. Merke: ZurBildung einer Übergangsregierung benötigt man einen über alleParteigrenzen hinaus vermittelbaren Kandidaten und keine sokontroverse Gestalt wie den Radikalsozialisten Corbyn. Und: WerTory-Rebellen für den Sturz Johnsons gewinnen will, der muss zuvoralle milderen, also legislativen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.Seit Wochen reden Konservative wie Philip Hammond mit Labour-Kollegendarüber. Und was macht Corbyn? Er schießt quer. Gerissen, wie Johnsonist, könnte er am Ende sogar ein Misstrauensvotum gezielt verlieren,sodann zusehen, wie Corbyn an der Regierungsbildung scheitert, undschließlich Neuwahlen zu einem ihm genehmen Termin ansetzen - währendder harte Brexit seinen Lauf nimmt. Im Ergebnis hätte Corbyn dann denBrexit-Turbo gezündet.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell