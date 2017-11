Kölnische Rundschau: zu Brexit-Verhandlungen (Korrektur)

Köln (ots) - Kleinbritannien - Raimund Neuß zu Brexit-Verhandlungen Eisen maghart sein, aber es lässt sich einschmelzen. Das müssen die Briten am Beispielder ehedem als neue Eiserne Lady gefeierten Theresa May lernen. Der Dame ist esoffensichtlich zu heiß geworden. Sie macht Anstalten, die Vorbedingungen der EUfür ein Brexit-Abkommen zu akzeptieren: 45 bis 55 Milliarden Pfund muss ihr Landwohl bezahlen, nur um hernach schlechter dazustehen als jetzt. Über kurz oderlang wird sie auch hinnehmen müssen, dass EU-Bürger in Großbritannien ihreRechte vor dem Europäischen Gerichtshof einklagen können. Und dass eine offeneGrenze in Irland Voraussetzung für jedes denkbare Handelsabkommen ist. AlsBelohnung winkt eine Übergangsregelung, deren Grundzüge Brüssel schon festgelegthat: Großbritannien hat EU-Standards zu akzeptieren, ohne sie künftig nochbeeinflussen zu können.Großbritannien? Was da übrig bleiben wird, haben kluge Beobachter schon imSommer beschrieben: Kleinbritannien. Ein souveränes Imperium hatten dieBrexit-Propagandisten dem Stimmvolk versprochen und sich bei denGrößenverhältnissen übel verschätzt. Die EU ist mit oder ohne Briten einMachtblock, der auf Augenhöhe mit den USA und China spricht. London war indiesem Block bisher einer der größten, der bestimmenden Partner. Jetzt steht einmittelprächtiger Drittstaat dieser immer noch achtmal so großen Union gegenüber.Kleinbritannien eben.Alle Versuche, die Solidargemeinschaft der EU zu sprengen, sind gescheitert. Fürjeden einzelnen der verbleibenden EU-Partner, selbst für Irland, ist dieGemeinschaft mit den übrigen 26 politisch und wirtschaftlich wichtiger als dieBeziehung zu Theresa Mays bröckelndem Reich. Und bei allen Sorgen überBrexit-Schäden auch für die restliche EU überwiegt das Interesse an derIntegrität des Binnenmarktes.Was ist daraus zu lernen? Drei Punkte. Erstens: Das Bonmot vom Starken, der ammächtigsten alleine sei, wurde ja schon vom Autor Friedrich Schiller nicht ernstgenommen und stimmt heute erst recht nicht. Internationaler Einfluss undwirksame Interessenvertretung wachsen aus Kooperationen. Wer sich darausverabschiedet, wer gegenüber der EU einen Status wählt, der weniger wert ist alsselbst derjenige der Türkei, dessen Stärke schmilzt so schnell wie die eiserneRüstung der Brexit-Lady.Zweitens: Es ist brandgefährlich, aus antieuropäischen Ressentimentsinnenpolitisches Kapital schlagen zu wollen. Und drittens: Solcher Populismusist auch nicht demokratisch. Nach dem harten oder weichen Brexit wurde imReferendum gar nicht gefragt. Allenfalls ein Drittel der Briten will den hartenSchnitt, aber nur dieses Drittel zählt noch. Dieser Radikalismus ist angeblichder Volkswille, der anders als in einer Demokratie üblich keine Revisionzulässt. So werden eine ganze Volkswirtschaft und die fragile Verständigung inNordirland ruiniert. Fahr dahin, Kleinbritannien.Achtung: Im ersten Absatz wurde "Millionen" zu "Milliarden" korrigiert.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell