Kölnische Rundschau: zu Bayer/Stellenabbau

Köln (ots) - Jede zehnte Stelle bei Bayer fällt weg. Das ist einKahlschlag. Der Belegschaft und auch den Kommunen mit Bayer-Werkenserviert Konzernchef Werner Baumann zum Jahresende eine ganz bitterePille. Da tröstet es nur wenig, dass in Deutschland zumindest nichtbetriebsbedingt gekündigt wird. Die Not scheint groß bei Bayer. Dennmit weiteren einschneidenden Maßnahmen versucht der Konzern, wiederaus der Defensive zu kommen. Immer heftiger wurde zuletzt der Druckder Investoren, die sehr unter dem Niedergag des Aktienkursesgelitten haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung von knapp 60Milliarden Euro ist nicht viel mehr, als Bayer für den Kauf desUS-Konzerns Monsanto auf den Tisch legen musste. Von derTiergesundheit will sich der Konzern trennen, der doch so lange vonSynergien zwischen den einzelnen Divisionen im Konzern gesprochenhat. Jetzt heißt es, diese durchaus sehr profitable Sparte habeaußerhalb des Konzerns bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Bayer willoffenbar kein Geld in die Hand nehmen, um die Sparte zu entwickeln.Kritiker des Monsanto-Kaufs könnten sich bestätigt sehen. Sie hattenbefürchtet, dass der Großeinkauf so viele Mittel erfordert, dass diean anderer Stelle im Konzern fehlen, auch wenn Bayer das stetszurückgewiesen hat. Und auch bei Pharma betont Bayer immer stärker,dass der Konzern bei der Forschung auf Kooperationen setzen will.Verständlicher scheint die Abgabe von Produktlinien bei rezeptfreienMitteln. Teile des 2014 vom US-Konzern Merck übernommenen Geschäftssind schlicht nicht so werthaltig wie gedacht. Ob Bayer am Donnerstagein Befreiungsschlag gelungen ist, wird die Zukunft zeigen. Die Börsehat jedenfalls Zweifel. Ging der Bayer-Kurs gestern doch wiederleicht zurück.