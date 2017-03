Kölnische Rundschau: zu 60 Jahre Römische Verträge

Köln (ots) - Was für eine traurige Party! 27 Staats- undRegierungschef begehen den 60. Geburtstag der heutige EU im Wissen,dass der 28. Partner eine knappe Woche die Scheidungspapiereeinreichen wird. Zugleich müssen die Führungen der verbleibendenEU-Staaten davor zittern, dass in den Kernstaaten Frankreich undItalien Parteien ans Ruder kommen, die die Union in Trümmer legenwollen.Was tun? Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat gerade sein Rezeptvorgestellt. Mehr deutsches Geld in die EU-Kasse, fordert er und:mehr Freiheiten zum Schuldenmachen für die Süd-Länder. Tatsächlichherrscht in Südeuropa ja die Neigung vor, die desolate eigeneFinanzlage der EU und den Deutschen anzulasten. Mehr Großzügigkeitkönnte EU-feindlichen Populisten im Süden das Wasser abgraben, hätteallerdings - was Gabriel vergisst - im Norden den umgekehrten Effekt.So oder so wird Deutschland allerdings nicht umhinkommen, deutlichhöhere Beiträge an die EU zu überweisen als bisher. Das hat nichtsmit Spendierfreudigkeit zu tun, sondern mit der Notwendigkeit, diewegfallenden britischen Beiträge auszugleichen. Und zumindest ineinem Punkt hat Gabriel recht: Diese deutschen Zahlungen sind gutangelegtes Geld. Sein Nutzen geht weit über das hinaus, wasvolkswirtschaftliche Rechnungen ausdrücken.Versuchen wir doch, uns die EU wegzudenken. Überlegen wir, was dasfür unsere Lebenswirklichkeit bedeuten würde. Für die Möglichkeit zumReisen, im Ausland einzukaufen oder zum Arzt zu gehen. Für dasAuslandsstudium der Kinder. Für Telefonate oder Banküberweisungen.Ein großes EU-Land, jener 28. Partner, der bei der Feier in Romfehlen wird, startet ja gerade das Experiment, seinen Bürgern alleRechte zu nehmen, die sie dank der EU genießen.Und das Beispiel Großbritannien belegt, dass die Aufzählung vonalltäglichen Vorteilen immer noch zu kurz greift. Der Brexit bedeuteteine Zerreißprobe für den britischen Staat selbst. Noch ernster alsdie Auseinandersetzung mit Schottland ist die Entwicklung inNordirland zu nehmen, wo ja nur die EU-Mitgliedschaft die heutigeFriedensregelung möglich gemacht hat. Und wenn US-Präsident Trumpangesichts des Brexit triumphiert, wenn sein russischer Kollege Putinfranzösische Rechtsextremisten sponsert, dann wissen beide warum: DieEU kann Großmächten Paroli bieten, 28 Einzelstaaten jeweils für sichkönnen es nicht. Ebensowenig wie 28 Staaten jeweils für sich eineneue Flüchtlingskrise oder die Folgen des Klimawandels bewältigenkönnten.Es ist Glück im Unglück, dass Scheidungsbrief und Jubiläumsfeierzeitlich so eng benachbart sind. Der Brexit, dieses Ergebnis einesgewissenlosen politischen Spiels, zeigt ja, wie sehr nationalerEgoismus die eigenen nationalen Interessen gefährdet. Hoffentlich einheilsamer Schock.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell