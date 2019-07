Kölnische Rundschau: zu 50 Jahre Mondlandung von Apollo 11

Köln (ots) - Kreative VerschwendungRaimund Neußüber Expeditionen zum MondWas hat das nun gebracht? Zwei Jahrzehnte lang haben die USAMilliardensummen in ihr Mondfahrtprogramm gepumpt. Mehr als vierProzent des gesamten Staatshaushaltes flossen Mitte der 1960er Jahrean die Raumfahrtbehörde Nasa. Bis heute streiten sich die Gelehrten,ob man das, was bei den bemannten Mondmissionen herausgefunden wurde,nicht auch mit Landerobotern zu einem Bruchteil des Preises hättefeststellen können. Wenn es denn überhaupt so wichtig war. War dasGanze nicht nur eine irrwitzige Verschwendung von Ressourcen,motiviert durch das zentrale Ziel, die Sowjetunion propagandistisch,technisch und damit auch militärisch zu deklassieren? Und müssen sichInstitutionen wie die Nasa und die europäische Raumfahrtbehörde Esadie Frage nach Kosten und Nutzen nicht erneut gefallen lassen, wennsie wieder bemannte Mondmissionen propagieren, gar als Vorstufe zueiner Marsexpedition? Das Verschwenderische hat bemannte Raumfahrtmit den meisten kulturellen Leistungen gemein. Warum restaurieren dieNiederlande für vier Millionen Euro Rembrandts "Nachtwache", warumjagen wir Elementarteilchen durch Magnetröhren, betreibenPapyrologie, Opernhäuser oder Tiefseeforschung? Bemannte Raumfahrtist nur eine besonders provokante Form solchen Güterverbrauchs, derin keinem ökonomisch rationalen Verhältnis zum Nutzen steht.Natürlich bedient die Raumfahrt auch wirtschaftliche und militärischeInteressen. Und ja, die beim Apollo-Programm entstandenen Aufnahmendes "Blauen Planeten" sind zu Ikonen der Umweltbewegung geworden.Aber das wäre vielleicht auch billiger gegangen. Wer immer zuerst dieFrage nach dem praktischen Nutzen stellt, wird wissenschaftlich nieweit kommen. Der optimiert Bekanntes, erfindet aber nichtsUnerwartetes. Von Nutzwert her gedacht ist jede Grundlagenforschungüberflüssig. Niemand braucht zu wissen, wie es in tiefen Schichtendes Mondgesteins aussieht, woher die sumerische Sprache stammt oderob es unendlich viele reguläre Primzahlen gibt. Wer so etwas trotzdemerkundet, dem geht es darum, den heute bekannten Horizont zuverlassen und zu suchen, ohne bereits definiert zu haben, was zufinden ist. Nur diese Offenheit fürs radikal Neue, die Reise insUnabsehbare bieten die Chance auf wissenschaftliche und technischeQuantensprünge.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell