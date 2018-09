"Kölner Treff" im WDR: Alfred Biolek ist zu Gast bei Bettina Böttinger

Köln (ots) -Der Erfinder des "Kölner Treff" gibt sich die Ehre: Alfred Biolek istam Freitag, 21. September 2018, zu Gast bei Bettina Böttinger (WDRFernsehen, 22 bis 23.30 Uhr, danach in der WDR-Mediathek:www.wdr.de/mediathek).Von 1976 bis 1980 moderierte Alfred Biolek die legendäre Talkshow undavancierte zu einer einzigartigen und unvergesslichen Fernsehgröße.2006 verabschiedete er sich aus dem Fernsehen. Vier Jahre späterstürzte der Moderator, lag im Koma, verlor sein Gedächtnis. Er hatsich zurückgekämpft. In diesem Jahr hat der 84-Jährige mit "DieRezepte meines Lebens" ein weiteres kulinarisches Buchherausgebracht. Essen ist bis heute einer der schönsten Genüsseseines Lebens, auch wenn er selbst kaum noch am Herd steht.Für viele war und ist Biolek Wegbegleiter und Vorbild. So auch fürLéa Linster, die er 1989 nach ihrer Paul Bocuse-Auszeichnung in seineSendung eingeladen hat. Seitdem sehen die beiden sich regelmäßig unddies nie ohne Léa Linsters legendäre Madeleines. Die Köchin wird amFreitag ebenfalls Gast im "Kölner Treff" sein. Darüber hinaus habenComedian Mario Barth, die Schauspielerin Katharina Schüttler,Moderatorin und Schauspielern Jenny Elvers, Blogger und ModeratorRiccardo Simonetti und die Bremer Ärztin Dr. Dilek Gürsoy zugesagt.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie Schneck,Telefon: 0221 220 7125Email: kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell