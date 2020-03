Köln (ots) - Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Freigabe desassistierten Suizids schlägt die Kölner Strafrechtlerin Frauke Rostalski eineNeufassung des Paragrafen 217 im Strafgesetzbuch vor. Künftig könne die"unerlaubte Veranlassung oder Förderung einer Selbsttötung" unter Strafegestellt werden, schreibt die Direktorin des Instituts für Straf- undStrafprozessrecht an der Universität zu Köln auf ksta.de, der Online-Ausgabe des"Kölner Stadt-Anzeiger". Es gehe darum, die "Schwachen" vor dem Druck anderer zuschützen, ihr Leben zu beenden. Zu denken sei etwa an alte und kranke Menschen,die ihren Angehörigen oder der Gesellschaft nicht "zur Last fallen" wollten. DerVersuch, diesen Personenkreis mit dem seit 2015 geltenden Verbot desgeschäftsmäßigen assistierten Suizid zu schützen, habe "verheerendeKonsequenzen" gehabt, weshalb Karlsruhe den Paragrafen 217 in der bisherigenForm zu Recht für verfassungswidrig erklärt habe. Der Gesetzgeber müsse nun"richtig nachbessern", fordert Rostalski und schlägt eine Neufassung desParagrafen vor: "Wer die Selbsttötung eines anderen oder deren Versuchveranlasst oder fördert, obwohl er nach den ihm bekannten Umständen nicht davonausgehen darf, dass die Entscheidung zur Selbsttötung unter keinen wesentlichenWillensmängeln leidet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mitGeldstrafe bestraft." Damit werde der aus Rostalskis Sicht "falsche Weg"vermieden, etwa auf formelle Verfahren wie eine vorgeschriebene Wartefrist oderKommissionsentscheidungen zu setzen, um die Freiheit der Entscheidung desSterbewilligen sicherzustellen. "Hier besteht die Gefahr, genau das zuverfehlen, worauf es verfassungsrechtlich ankommt", nämlich die Wahrung desSelbstbestimmungsrechts des Einzelnen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4537468OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell