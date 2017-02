Kölner Start-Up: 10% für wohltätige Zwecke (FOTO)

Köln (ots) -Zum fünften Geburtstag gründet die Accessoire-Marke KERBHOLZ einenVerein, an den 10% des Gewinns fließenDas Kölner Label KERBHOLZ, 2012 von der vierfreunde GmbHgegründet, produziert Uhren, Sonnenbrillen und auch optische Brillenaus Holz und anderen nachhaltigen Materialien. Eine Reise durchMittelamerika während des Studiums inspirierte die jungen Gründer,die Firma aufzubauen. Gestartet ist die Erfolgsgeschichte mit einerSonnenbrille mit Holzgestell, die erschwinglich und modern, abernicht zu modisch sein sollte. Mit der Zeit kamen optische Brillen,Armbanduhren und mehrere Designpreise dazu.Die Produkte zeichnen sich durch ein reduziertes, klares Designund ihre Zeitlosigkeit aus, orientieren sich am Bauhaus Stil. Dabeiwerden sie aus umweltfreundlichen und nachwachsenden Rohstoffen wieSchiefer und Acetat, also längst nicht mehr nur noch aus Holz,produziert. Für die 2017 Kollektion sind auch erstmals Uhren ausMarmor vorgesehen und werden auf den Fachmessen INHORGENTA undBASELWORLD in diesem Frühjahr präsentiert.Aber neben neuen Materialien für aufregende Designs startetKERBHOLZ mit noch einer Neuerung in das neue Jahr: Das Unternehmenwill konsequenter seinem Claim "Designed to sustain" folgen und absofort 10% des Gewinns für wohltätige Zwecke spenden.Hierfür wurde eigens der Verein "Designing to Sustain" gegründet,der transparent und nachvollziehbar wohltätige Projekte, die sich miteiner nachhaltigeren Wertschöpfungskette beschäftigen, unterstützenwird.Hierzu kann zum Beispiel die Aufforstung von Baumbeständen oderdas Recycling von alten Kunststoffen gehören, auch neue energie- undwassersparende Produktionswege sollen unterstützt werden. "Dennnachhaltige Produkte sind bessere Produkte - von der Produktion biszur Entsorgung", so Marketing-Chef Moritz Blees.Der "Designing to Sustain"-Verein hat zum Ziel, auch für Input vonaußen offen zu sein und stets spannenden, nachhaltigen Projektideenein Forum zu bieten.Pressekontakt:Jennifer Kimjk@jenniferkim-pr.comOriginal-Content von: Kerbholz, übermittelt durch news aktuell