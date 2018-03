Köln (ots) - Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hatnach einer Morddrohung am Mittwochvormittag seine Geschäftsstelle inder Kölner Innenstadt bis auf weiteres geschlossen. Das teilte derVorsitzende, Aiman Mazyek, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" aus seinemBüro in Berlin mit. "Wir fühlen uns nicht ausreichend geschützt",sagte er zur Begründung. Am Morgen hatte die Sekretärin Mazyeks einenan den Verband adressierten Brief ohne Absender geöffnet. Darinbefand sich ein Papier, auf dem der Absender eine Morddrohung gegenMazyek ausspricht. Außerdem befand sich ein weißes Pulver in demUmschlag. Die Sekretärin verständigte umgehend die Polizei. Dazunächst nicht klar war, ob von der Substanz Gefahr ausgeht, wurdenauch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Das Büro am Sachsenringwurde geräumt. Obwohl sich das Pulver nach einer Analyse alsungefährlich herausgestellt hatte, entschloss sich Vorstand des ZMDnach einer Sitzung in Berlin am Mittag dazu, die KölnerGeschäftsräume zu schließen. "Unsere Mitarbeiter stehen unter Schock,wir nehmen diese Drohungen sehr ernst und können die Sicherheitunserer Mitarbeiter nicht mehr gewährleisten", sagte Mazyek. In demBrief, der dieser Redaktion in Kopie vorliegt, wird direkt undunmissverständlich mit der Ermordung des MZD-Vorsitzenden Mazyekgedroht, wenn er es unter anderem nicht unterlasse, "die AfD zubeleidigen". Nazisymbole in dem Schriftstück deuten darüber hinausauf einen Absender mit rechtsradikalem Hintergrund hin. "Wir erhaltenregelmäßig Drohungen und anonyme Beschimpfungen, aber mit dieserdrastischen Form ist eine neue Dimension erreicht", so Aiman Mazyek.Wie der Drohbrief aus Sicht der Behörden zu bewerten ist und welcheErkenntnisse sie zu dem Vorfall hat, das wollte die Polizei "ausermittlungstaktischen Gründen" auf Anfrage des "KölnerStadt-Anzeiger" am Mittwoch nicht mitteilen. Der KölnerPolizeisprecherin Natalie Stach zufolge hat der StaatsschutzErmittlungen gegen unbekannt wegen Bedrohung aufgenommen. Vor runddrei Wochen hatte es einen Anschlag auf eine Moschee des ZMD in Hallegegeben, bei dem ein Mensch verletzt wurde. In Deutschland hattensich am vergangenen Wochenende in Berlin, Heilbronn, Meschede undItzehoe unter anderem Brandanschläge auf zwei Moscheen sowie Angriffeauf muslimische Kultureinrichtungen ereignet.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell