Kölner Stadt-Anzeiger: Zahl der türkischen Asylsuchenden in NRW hat sich vervierfacht - Minister Stamp macht Erdogan verantwortlich

Köln (ots) - Seit März dieses Jahres hat sich die Zahl derAsylsuchenden aus der Türkei in NRW mehr als vervierfacht. Das gehtaus dem aktuellen Quartalsbericht des Landesministeriums für Kinder,Familie, Flüchtlinge und Integration zum Sachstand des staatlichenAsylsystems hervor, über den der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe) berichtet. Danach wurden im ersten Quartal desJahres 560 Flüchtlinge aus der Türkei in NRW registriert, im drittenQuartal waren es 2494. Damit ist die Türkei nach Syrien an die zweiteStelle der Hauptherkunftsländer gerückt und hat Irak, Iran,Afghanistan und Nigeria überholt. Integrationsminister Joachim Stamp(FDP) machte die Politik der türkischen Regierung dafürverantwortlich. "Der Grund dafür ist klar und traurig zugleich: DiePolitik Erdogans, das Zurückdrängen demokratischer Kräfte, dieBeschneidung der Pressefreiheit, die Verhaftung tausender Menschenund die Entlassung von Zehntausenden vermeintlichen Anhängern derGülen-Bewegung sind Ursachen dafür", sagte Stamp dem "KölnerStadt-Anzeiger". Auch Berivan Aymaz, integrationspolitischeSprecherin der Grünen im Landtag, sieht diese Entwicklung als"direkte Folge der autoritären Politik von Präsident Erdogan undseines Regimes". SPD-Politiker Ibrahim Yetim, wies darauf hin, vieleFlüchtlinge aus der Türkei seien Staatsanwälte, Richter oderPolizisten. Die Landesregierung müsse dafür sorgen, dass dieSchutzsuchenden sicher vor Bespitzelung seien. LautLandesverfassungsschutzbericht zählt NRW zum Operationsgebiet destürkischen Geheimdienstes MIT.https://www.ksta.de/politik/vier-mal-so-viele-asylantraege-immer-mehr-tuerken-fluechten-vor-erdogan-nach-nrw-31705566Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell