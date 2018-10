Kölner Stadt-Anzeiger: Woelki blockierte Universitäts-Professor Einspruch gegen Berufung des Dogmatikers Joachim Negel bei der NRW-Landesregierung

Köln (ots) - Professorenverband spricht von Verletzungvölkerrechtlicher Bestimmungen und "aberwitziger Argumentation"Unter Umgehung geltenden Rechts hat der Kölner Erzbischof,Kardinal Rainer Woelki, die Berufung eines ihm nicht genehmenTheologieprofessors an die Universität Bonn verhindert. Wie der"Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) berichtet, ist derEingriff in die Freiheit der Wissenschaft ist noch gravierender alsbei dem Frankfurter Theologen Ansgar Wucherpfennig, dem der Vatikandas "Nihil obstat" (Unbedenklichkeitserklärung) für eine dritteAmtszeit als Rektor der Theologisch-Philosophischen Hochschule SanktGeorgen verweigert.Im Bonner Fall war Woelki laut dem Bericht 2016 unzufrieden mitder bereits erfolgten Berufung des Paderborner Priesters JoachimNegel auf einen Lehrstuhl für Dogmatik an derkatholisch-theologischen Fakultät und intervenierte bei der damaligenWissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD). Ein Einspruchsrechtsteht dem zuständigen Ortsbischof laut dem "Preußenkonkordat"zwischen Kirche und Staat von 1929 zu, wenn es die Rechtgläubigkeitoder den Lebenswandel eines Kandidaten betrifft. Beides war bei Negelnicht der Fall. Wie aus Korrespondenzen hervorgeht, zu denen der"Kölner Stadt-Anzeiger" Zugang hatte, sprach er Negel, derinzwischen Professor in Fribourg (Schweiz ist), gegenüber dem Landdie fachliche Eignung ab. Negel hingegen zeigte überzeugt von einer"Instrumentalisierung" des Staatskirchenrechts durch den Erzbischofmit dem Ziel, dessen persönlichen Wunschkandidaten in Bonndurchzusetzen. Woelki sei hoch verärgert darüber gewesen, dass dieFakultät den in Augsburg lehrenden Theologen Thomas Marschler beiihrer Kandidaten-Auswahl nicht berücksichtigt habe. Kenner derMaterie bestätigten laut "Kölner Stadt-Anzeiger" diese Darstellung.Marschler ist Kölner Priester und schon aus seiner Zeit alsMessdiener mit dem heutigen Erzbischof bekannt. Negel sagte, er sei"in eine Strafaktion des Kardinals gegen 'seine' Bonner Fakultätgeraten". Ihm sei "schleierhaft, warum sich das Land NRW willfährigauf diese Art politischer Kungelei eingelassen hat." EinBistumssprecher erklärte auf Anfrage der Zeitung, es sei das Rechtder Kirche, auf den Grundsatz der "Bestenauslese" zu dringen. ZuEinzelheiten des Verfahrens wollten weder das Erzbistum noch dasMinisterium oder die Universität sich äußern.Der Sprecher der "Arbeitsgemeinschaft katholische Dogmatik undFundamentaltheologie", Georg Essen (Bochum), warf dem Erzbischofklare Rechtsverstöße und eine "aberwitzige Argumentation" vor. DieAuswahl und fachliche Beurteilung von Professoren stünden einzig derUniversität zu. Der Erzbischof habe seine Befugnisse überschrittenund damit gegen das "Preußenkonkordat" verstoßen, das in NRW dieAngelegenheiten zwischen Staat und Kirche regelt. Die Interventionbei Schulze sei "ein Unding, übergriffig und rechtswidrig", so Essen."Ärgerlich und unverständlich ist es, dass das Ministerium einsolches Ansinnen nicht entschieden abgewehrt hat. Hier wird das hoheGut einer intakten Rechtskultur beschädigt, auf der die Legitimitätstaatskirchenrechtlicher Verträge beruht."Auf das Vorgehen der römischen Bildungskongregation gegen denFrankfurter Jesuiten Wucherpfennig hatten Professoren,Hochschulrektoren, aber auch deutsche Bischöfe mit Unverständnis undProtest reagiert. Woelki ist Mitglied der römischen Kongregationund zugleich Vorsitzender der bischöflichen Kommission fürWissenschaft. Essen sagte, es werde sich nun zeigen, "wie sehr sichWoelki "für die deutsche Theologie einsetzt".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell