Kölner Stadt-Anzeiger: Wirtschaftswissenschaftler Hartmann-Wendels glaubt nicht, dass Baumann Bayer-Chef bleibt

Köln (ots) - Köln. Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler ThomasHartmann-Wendels geht nicht davon aus, dass sich derBayer-Vorstandsvorsitze Werner Baumann auf seinem Posten halten kann."Seine einzige Chance besteht darin, in den nächsten Monaten Erfolgein den Glyphosat-Prozessen in den USA vorzuweisen. Er muss daraufhoffen, dass es für Bayer glimpflich ausgeht", sagte der renommierteWirtschaftsprofessor der Universität zu Köln im Interview mit dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe): "Wenn die Klagewelle aberweiterrollt wie bislang, wird Werner Baumann sich nicht haltenkönnen. Davon bin ich überzeugt." Die von den Aktionären amvergangenen Freitag auf der Bayer-Versammlung verweigerte Entlastungdes Vorstands bewertet Hartmann-Wendels als "klares Signal desZweifelns an den Führungsqualitäten. Der Bayer-Chef hat an Autoritäteingebüßt", sagte er der Zeitung. Baumanns gesamte künftige Arbeitsei von der Entscheidung der Aktionäre belastet. Sollte Baumann dieBayer-Spitze verlassen müssen, werde vermutlich auchAufsichtsratschef Werner Wenning seine Position aufgeben müssen,sagte Hartmann-Wendels: "Aufsichtsratschef Werner Wenning hat sichimmer vehement für die Strategie Werner Baumanns eingesetzt und sicheindeutig hinter den Vorstand gestellt. Es wäre dann nurfolgerichtig, wenn der Aufsichtsratschef gemeinsam mit dem Vorstandausgetauscht würde."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell