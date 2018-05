Köln (ots) - Köln. Der Kommunalverein Region Köln/Bonn forderteine radikale Änderung bei den öffentlichen Investitionen inBallungsräumen wie im Rheinland. Sie seien zu stark an denEinzelinteressen der Städte und Gemeinden orientiert. "Wirinvestieren vor Ort Milliarden in die Infrastruktur, Bauen undWohnen, ohne ein Gesamtkonzept für die Region zu haben", sagteReimar Molitor, Geschäftsführer des Region Köln/Bonn e.V., dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). In einer wachsenden Regionbei immer knapper werdenden Flächen müsse jede einzelne Entscheidungfür ein neues Wohngebiet oder die Ansiedlung von Industrie undGewerbe auf die Folgen für die ganze Region überprüft werden. "Wirkönnen es nicht mehr leisten, noch mehr Flächen auf der grünen Wiesezu verbrauchen, Frischluftschneisen zu zerstören, um anschließendüber hohe Feinstaubwerte in den Innenstädten zu diskutieren."Der Kommunalverein wird im Sommer 2019 ein Strukturkonzeptvorlegen, das den mehr als 3000 Kommunalpolitikern und Entscheidernin der Region helfen soll, den "Wildwuchs von Strukturen" zu beenden.Zur Regio Köln/Bonn gehören Köln, Bonn, Leverkusen und weitere 58Kommunen in den vier Kreisen Kreisen Rhein-Berg, Oberberg,Rhein-Sieg, Rhein-Erft und im Rhein-Kreis Neuss. In der Schweiz seienStrukturkonzepte dieser Art längst verpflichtend, so Molitor. "Ohnesie gibt es keine Fördergelder."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell