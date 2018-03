Köln (ots) - Filmemacher Wim Wenders (72) setzt auf ein Umdenkender Wähler von US-Präsident Donald Trump. "Irgendwann werden dieMenschen merken, dass alles Betrug war und dass es ihnen nichtsgebracht hat, einen Rattenfänger zum Präsidenten zu wählen", sagteWenders in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe). Trump beschwöre ein "primitivesWir-sind-wer-Gefühl. Für seine Wähler sind seine Wahlveranstaltungenwie Hochämter - auch wenn es Hochämter an Zynismus und Unwissenheitsind." Der Regisseur lobte hingegen Papst Franziskus als "Gegenfigurzu fast allen Politikern heute". Er sei ein Mensch, "der tatsächlichdas Gemeinwohl und nicht nur seine eigenen Interessen, also die dereigenen Kirche vertritt". Im Juni kommt Wenders' Dokumentarfilm "EinMann seines Wortes" über Papst Franziskus in die Kinos. Wenders warauch auf dem Kölner Literaturfestes lit.Cologne aufgetreten.https://www.ksta.de/kultur/lit-cologne/wim-wenders--papst-franziskus-ist-eine-gegenfigur-zu-fast-allen-politikern--29881244Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell