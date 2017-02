Kölner Stadt-Anzeiger: Wiedereröffnung Kölner Oper könnte sich weiter verzögern

Köln (ots) - Köln. Die Wiedereröffnung der Kölner Oper könnte sichweiter verzögern, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwochsausgabe). Das Ingenieurbüro Deerns, das bei der Sanierungder städtischen Bühnen für die Planung der Gebäudetechnik zuständigwar, hat beim Landgericht Köln ein selbstständiges Beweisverfahrenbeantragt, um klären zu lassen, wer für Baumängel und die bisherigenBauzeitverzögerungen verantwortlich ist. Das Beweisverfahren bedeutetin der Regel einen Baustopp, damit vom Gericht bestellte Gutachterdie Mängel eingehend untersuchen können. Die Stadt Köln hatte denVertrag mit Deerns gekündigt, weil das Ingenieurbüro für rund 8000Mängel und somit für die gescheiterte Wiedereröffnung der Operverantwortlich sein soll. Deerns streitet das vehement ab.Jenseits des Beweisverfahrens hat das Landgericht Köln am Dienstageine Klage von Deerns gegen die Kündigung seitens der Stadt Kölnabgewiesen. Die städtischen Bühnen seien dazu berechtigt gewesen,weil das Vertrauensverhältnis nachhaltig erschüttert gewesen sei, soder Vorsitzende Richter. Wer für die Mängel verantwortlich sei, müsseaber in einem anderen Prozess geklärt werden. Bernd Streitberger,technischer Betriebsleiter der städtischen Bühnen, will trotz desBeweisverfahrens im Juni eine genaue Kostenprognose und einenTerminplan vorlegen. Die Stadt hat bislang 460 Millionen Euro für dieSanierung veranschlagt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell