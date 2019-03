Kölner Stadt-Anzeiger: Wegen Kinderpornografie Vorbestrafter arbeitet als Polizist in Lippe - Laut Ministerium nicht mit Fall Lügde befasst - Weitere Delikte bei anderen Beamten

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Bei den internen Ermittlungen des polizeilichenSonderermittlers im Fall Lügde ist ans Licht gekommen, dass bei derKreispolizeibehörde Lippe ein Polizist tätig ist, der im Jahr 2011wegen des Besitzes und Beschaffens von Kinderpornografie verurteiltwurde. Das hat das NRW-Innenministerium dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe) auf Anfrage bestätigt. Die zuständige Behörde habeseinerzeit bei Gericht die Entlassung des Beamten beantragt, dieRichter hätten jedoch eine Degradierung für ausreichend gehalten. DerPolizist sei nicht in die aktuellen Ermittlungen eingebunden gewesen,hieß es.Nach Bekanntwerden des Falles habe NRW-Innenminister Herbert Reul(CDU) veranlasst, alle Sexualdelikte festzustellen, an denenPolizisten der Kreispolizei Lippe beteiligt waren. Dabei wurde einweiterer Fall aus dem Jahr 2011 bekannt, bei dem ein Beamter inseinem privaten Badezimmer heimlich eine Videokamera installierthatte. Zudem wurde ein Vorgang aus dem Jahr 2013 entdeckt, bei demein Tutor eine Kommissaranwärterin belästigt hatte.Nach Angaben des NRW-Innenministeriums wurde dieKreispolizeibehörde Lippe jetzt angewiesen, "beim aktuellen undkünftigen Einsatz der Polizeibeamten ihre Vorgeschichte zwingend zuberücksichtigen". Sie dürften zum Beispiel nicht in Bereichenarbeiten, die sich mit Sexualdelikten beschäftigen. Nach demMissbrauchsskandal auf dem Campingplatz in Ostwestfalen waren in derKreispolizeibehörde 155 sichergestellte Datenträger unter mysteriösenUmständen abhandengekommen. Reul hatte daraufhin einenSonderermittler aus dem Landeskriminalamt nach Detmold entsandt, deraufklären soll, wie es zu dem Verlust der Asservate kommen konnte.https://www.ksta.de/panorama/kinderpornografie-verurteilter-sextaeter-ist-als-polizist-in-lippe-taetig-32191842