Kölner Stadt-Anzeiger: Von Rassisten bedrohter katholischer Pfarrer kritisiert AfD-Chef Gauland nach Attacke auf SPD-Politikerin Özoguz als unbelehrbar Olivier Ndjimbi-Tshiende: Er muss seine Vernunft ausgeschaltet haben

Köln (ots) - Köln. Der katholische Pfarrer OlivierNdjimbi-Tshiende, der 2016 nach rassistischen Anfeindungen sein Amtim oberbayerischen Zorneding aufgab, hat den AfD-VorsitzendenAlexander Gauland als unbelehrbar kritisiert. "Es ist totalunvernünftig, was Herr Gauland sagt. Er muss seine Vernunftausgeschaltet haben, sonst würde er nicht so reden können", sagte derdeutsche Geistliche kongolesischer Herkunft dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Gauland hatte in einer Rede davongesprochen, die türkisch-stämmige Özoguz nach Anatolien zu"entsorgen". Auf Gauland bezogen, sagte Ndjimbi-Tshiende dazu: "EinenMenschen entsorgen? Dürfte man das dann - aus irgendeinem Grund -auch mit ihm machen?" Jede Form des Rassismus erweise sich letztlichals "sinnlos, hilflos und auch machtlos: Der Rassist ist zumScheitern verurteilt: Indem er andere Menschen bekämpft, die AbbildGottes sind wie er, bekämpft er Gott und letztlich sich selbst." Erselbst, so Ndjimbi-Tshiende weiter, sei zwar auch rassistischem Druckgewichen. "Das war eine handgreifliche Macht, ja. Aber ich binüberzeugt, dass die Kraft der Liebe und des Geistes letztlich stärkerist." Inzwischen habe sich die Lage für ihn beruhigt, sagte derGeistliche, der an der Universität Eichstätt in der theologischenForschung arbeitet. "Einen Fuß in der Seelsorge zu haben, einenzweiten in der Wissenschaft - das war das, was ich ursprünglichwollte. Rassistische Anfeindungen oder Diskriminierungen habe ichpersönlich seither nicht mehr erlebt."