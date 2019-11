Kölner Stadt-Anzeiger: Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter: 5G-Auktion hat Deutschland zurückgeworfen

Köln (ots) - Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter hat dieBundesregierung für die hohen Kosten der 5G-Auktion kritisiert: "Dass mit 1&1Drillisch ein vierter Anbieter durch Begünstigungen dazu geholt wurde, hatebenso zu höheren Kosten geführt wie die Vergabe von Funkfrequenzen an dieIndustrie", sagte Ametsreiter im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe). Die Verknappung von Frequenzen habe zu höheren Gebotengeführt. "Das waren investitionsunfreundliche Maßnahmen", so der Chef vonVodafone in Deutschland.Neben den etablierten Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónicawar bei der Versteigerung der 5G-Funkfrequenzen in diesem Jahr auch das zumKonzern United Internet gehörende Unternehmen 1&1 Drillisch als Bieterzugelassen. Die gemeinsamen Kosten für die 5G-Frequenzen beliefen sich auf 6,6Milliarden Euro. Ametsreiter: "Die teure 5G-Auktion hat Deutschland keinenSchritt weitergebracht, sondern einen halben Schritt zurückgeworfen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell