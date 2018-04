Kölner Stadt-Anzeiger: Videoüberwachung am Kölner Ebertplatz durch Innenminister Reul genehmigt - acht Kameras observieren den Kriminalitätsschwerpunkt

Köln (ots) - Die NRW-Landesregierung will in Kürze den KölnerEbertplatz Video überwachen lassen. Im Interview mit dem KölnerStadt-Anzeiger (Samstag-Ausgabe) kündigte Innenminister Herbert Reulan, ein entsprechendes Observationskonzept der Polizei zu genehmigen.Laut dem CDU-Politiker will die Polizei auf dem alsKriminalitätsschwerpunkt berüchtigten Platz in der nördlichenInnenstadt an fünf Standorten acht Kameras installieren. Die Anlagekostet Reuls Angaben zufolge rund 200 000 Euro. "DieseInvestitionskosten werden wir als Ministerium übernehmen", sagteReul. "Polizisten werden vor dem Bildschirm sitzen und soforteinschreiten, wenn sich eine Situation zuspitzt. Und zwar rund um dieUhr." Auch in den anderen Städten habe man die Angsträume fest imBlick und arbeite konsequent an Verbesserungen. Reuls Fazit: "Ichmöchte, dass sich auch ältere Menschen in den Städten im Dunklenwieder vor die Tür wagen können. Das geht nicht von heute auf morgen,aber es muss unser Ziel sein." https://www.ksta.de/30014736Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell