Kölner Stadt-Anzeiger: Verfahren gegen katholischen Stadtdechanten von Düsseldorf eingestellt/Kein Nachweis für den Vorwurf sexueller Belästigung

Köln (ots) - Anwalt fordert vollständige Rehabilitierung -Kirchenrechtler nennt Vorgehen des Erzbistums Köln kopflosDie Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ein Ermittlungsverfahrengegen den beurlaubten katholischen Stadtdechanten Ulrich Hennes wegenangeblicher sexueller Belästigung "mangels Nachweises" eingestellt.Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) unterBerufung auf Behördensprecherin Britta Zur. Diese bezog sich auf denHauptvorwurf gegen Hennes, den das Erzbistum Köln im März an dieBehörde weitergegeben hatte. Hennes' Anwalt Peter Schnatenberg sagteder Zeitung: "Die Einstellung des Verfahrens kommt einem Freisprucherster Klasse gleich. Es bestätigt sich jetzt, was mein Mandantimmer gesagt hat: An den Vorwürfen ist nichts dran." Hennes sei"hocherfreut" und "könne endlich wieder ruhig schlafen". DieErmittlungen der Staatsanwaltschaft und das öffentliche Aufsehenhätten ihn schwer belastet. Umso mehr erwarte er nun dievollständige Rehabilitierung seines Mandanten. "Das bedeutet diesofortige Aufhebung der Beurlaubung und die Wiedereinsetzung in alleÄmter." Als ein "Zeichen von Größe" würde er es werten, wenn derKölner Erzbischof, Kardinal Rainer Woelki, dazu selbst nachDüsseldorf käme, so Schnatenberg. Das Erzbistum Köln wollte aufAnfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" keine Stellung nehmen und verwiesauf "laufende Verfahren". Wie die Zeitung ausführt, geht es dabeiaber um Anzeigen, die nach dem Bekanntwerden des Vorwurfs gegenHennes eingegangen waren. Schnatenberg sprach von"Trittbrettfahrern". In einem Fall soll die Staatsanwaltschaft erstgar nicht ermittelt haben, in einem zweiten Fall rechnen Insiderebenfalls mit einer baldigen Einstellung. Unter Berufung ausJustizkreise spricht die Zeitung von einer von Anfang an dünnenFaktenlage. Grundlage der Anzeige durch das Erzbistum soll eine erstkürzlich aufgefundene Aktennotiz von 2013 über ein Vorkommnis im Jahrzuvor gewesen sein, die auf Hörensagen beruhte. Der angeblichBelästigte - ein Priesteramtskandidat, der in Hennes' damaligerGemeinde ein Praktikum absolvierte - soll den Pfarrer in einerVernehmung durch die Polizei ausdrücklich entlastet haben. DerMünsteraner Kirchenrechts-Professor Thomas Schüller nannte dasVorgehen des Erzbistums gegen Hennes kopflos. Im anerkennenswertenBemühen um Aufklärung sexuellen Missbrauchs hätten sich dieVerantwortlichen "vergaloppiert", ohne sich auch nur im Ansatzsachkundig gemacht zu haben. Von einem sexuellen Missbrauch im Sinneder bischöflichen Leitlinien könne keine Rede sein. "Da wurde mitKanonen auf Spatzen geschossen - und Hennes ist der Getroffene."