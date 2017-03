Kölner Stadt-Anzeiger: Verdächtiger in Herne soll nach Tat Suizid angekündigt haben - Opfer mit mehreren Messerstichen getötet

Köln (ots) - Köln. Der 19-Jährige, der am Montag in Herne einenneun Jahre alten Jungen getötet haben soll, soll nach der Tat ineinem Chat im Darknet seinen Suizid angekündigt haben. Das erfuhr der"Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) aus Ermittlerkreisen.Bereits vor der Tat soll der 19-Jährige im Rotweinrausch gechattetund sich mit seinem Vorhaben gebrüstet haben. Nach Angaben derPolizei war es auch jener Chat-Partner, der am Montagabend gegen20:30 Uhr schließlich die Polizei informierte. Der Hinweisgeber kommenicht aus Herne, aber ebenfalls aus NRW, sagte Volker Schütte,Sprecher der Bochumer Polizei, dieser Zeitung. Die Polizei hofftdennoch, den Verdächtigen lebend zu finden. Sie fahndet derzeit miteinem Großaufgebot nach ihm.Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" erfuhr, ist die Obduktion desNeunjährigen inzwischen abgeschlossen. Demnach tötete der Täter seinOpfer mit mehreren Messerstichen. Das Motiv ist völlig unklar. DiePolizei fand die Leiche des Jungen im Keller eines Reihenhauses, indem der 19-Jährige wohnte. Bis vor kurzem lebten auch noch dessenEltern hier. Sie seien in eine andere Stadt gezogen, teilte diePolizei mit. Das Haus grenzt direkt das Haus des Opfers.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell