Kölner Stadt-Anzeiger: Verdächtige in Bergisch Gladbacher Fall sollen Kinder zum Missbrauch ausgetauscht haben

Köln (ots) - Im Fall um den Missbrauch von Kindern in NRW und in Hessen hat sichein neuer Verdacht ergeben: Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe)aus Ermittlerkreisen erfuhr, sollen einige der Beschuldigten ihre Kinderausgetauscht haben, um sie zu missbrauchen. Dies gehe aus Aussagen einesVerdächtigen aus Krefeld hervor, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.Demnach hat er nicht nur seine Tochter, sondern auch die Nichte eines Komplizenaus Viersen missbraucht. Diese sei ihm von dem Mitbeschuldigten zugeführtworden.Auf Grund der Hinweise des Krefelders und dessen Tochter erfuhren die Ermittlerbei der Durchsuchung vor zwei Tagen, dass sein Komplize derzeit bei seinenVerwandten in Aachen übernachtete. Zu deren Haushalt gehörten den Angabenzufolge auch zwei Kinder. Noch in derselben Nacht fuhr die Polizei zu dieserAdresse und nahm den Verdächtigen dort fest. Inzwischen hat dieStaatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann aus Viersen beantragt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell