Köln (ots) - Die Betrugsermittlungen gegen eine Bande, die miteinem Netzwerk von Schlüsseldienstfirmen bundesweit Kunden betrogenhaben soll, weiten sich aus. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Montag-Ausgabe) unter Berufung auf Justizkreise berichtet, lässt diezuständige Staatsanwaltschaft in Kleve inzwischen mehr als 1000Fälle auswerten, in denen überteuert abgerechnet worden sein soll.Von Landshut über München und Augsburg bis in den Bremer Raum, vonKöln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet bis nach Görlitz, Chemnitz undDresden soll die Betrugsmasche gereicht haben. Selbst dieKreispolizeibehörde in Wesel soll bei Türöffnungen von der"Schlüsseldienst-Mafia" abgezockt worden sein, berichtet die Zeitung.Die Strafverfolger werfen zwei Geschäftsleuten aus demniederrheinischen Geldern bandenmäßigen Betrug und Wucher vonmindestens einer halben Million Euro vor. Ein 57 Jahre alterKaufmann und sein 37 Jahre alter mutmaßlicher Komplize sollen denbundesweiten Schwindel über die "Deutsche Schlüsseldienst Zentrale"(DSZ), ein Firmengeflecht mit knapp 300 Monteuren, in Geldern undDüsseldorf gesteuert haben. Den Ermittlungen zufolge sollenbetrügerische Monteure bis zu 1500 Euro für Noteinsätze kassiert, dieMargen im Schnitt 200 bis 600 Euro über den ortsüblichen Preisengelegen haben. Hinzu kommen mutmaßlicher Sozialversicherungs- undSteuerbetrug in zweistelliger Millionenhöhe. Etliche beschuldigteMonteure belasten die inzwischen inhaftierten mutmaßlichenBandenchefs. Deren Anwälte bestreiten die Vorwürfe, sind aber mitHaftbeschwerden bereits mehrfach gescheitert.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell