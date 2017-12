Köln (ots) - Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen denGründer des Kölner Vereins "Little Home", der Mini-Häuser aus Holzbaut und an Obdachlose verschenkt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe) berichtet, verdächtigen die Ermittler den40-Jährigen der Untreue. Er soll Spenden nicht sachgemäß verwendethaben. Wie die Zeitung berichtet, liegen mehrere Strafanzeigen gegenden Vereinsgründer vor. Etliche ehemalige Mitglieder sind demzufolgeaus dem Verein ausgetreten und belasten den Vorsitzenden. Dieserweist die Vorwürfe zurück. Über das Projekt "Little Home" berichtetennach seiner Gründung vor einem Jahr fast alle großen deutschen undviele internationale Medien. Privatleute, Firmen, Schulen, aber auchdas US-Militär unterstützten Little Home. Der eingetragene Verein istinzwischen auch in Berlin und einigen anderen Städten aktiv. Auchdank dieses öffentlichen Interesses wuchs das Projekt schnell. Rund30 aus Holzpaletten gezimmerte Häuschen hat der Verein inzwischenlaut Zeitung an Wohnungslose verschenkt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell