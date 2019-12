Köln (ots) - Toyota-Deutschlandchef Alain Uyttenhoven warnt vor zu hohenErwartungen an die Umweltfreundlichkeit batteriegetriebener Fahrzeuge. "Jetztwerden große Hoffnungen in die Elektromobilität gesetzt, aber es ist ein Mythos,dass diese Technologie eine 100 Prozent nachhaltige ist", sagte Uyttenhoven dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Rund 80 Prozent des Stroms weltweitwerde nach wie vor unter Einsatz fossiler Brennstoffe produziert."Elektromobilität wäre sauber, wenn der Strom aus nachhaltigen Energiequellenkäme. Das beste Beispiel ist hier Norwegen - der überwiegende Teil des Stromskommt aus Wasserkraft", sagte der Automanager.Auch die Produktion der Batterien sei kritisch zu betrachten. "Heute fährtweltweit nur ein Prozent der Autos mit reinem Batterie-Antrieb. Wenn die Zahlnun deutlich erhöht werden soll, wird man auch deutlich mehr Rohstoffe für denBau der Batterien brauchen als derzeit. Man benötigt etwa 15 Kilo Kobalt proAuto." Hauptabbaugebiet sei der Kongo mit all den politischen und ökologischenProblemen, die dort herrschten. "Auch das muss man immer berücksichtigen, wennman über die Umweltfreundlichkeit spricht", so der Deutschlandchef desjapanischen Autobauers.Toyota setzt auf die Brennstoffzelle auf Basis von Wasserstoff. "Wasserstoff istein nahezu unendliches Speichermedium, denn Wasser gibt es fast unbegrenzt aufunserem Planeten. Im Gegensatz zu anderen alternativen Energien wie Wind undSonne ist es immer verfügbar. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge stoßen kein CO2aus und auch keine anderen schädlichen Gase wie Kohlenmonoxid und Stickoxide.Wasserstoff ist zudem transportierbar - im Gegensatz zu Strom, der etwa wegenfehlender Trassen nicht von der Nordsee nach Bayern gebracht werden kann", soUyttenhoven.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4460417OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell