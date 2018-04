Kölner Stadt-Anzeiger: Theologe wirft Söder im Umgang mit dem Kreuz-Symbol Arroganz, Missbrauch und persönliche Machtdemonstration vor

Köln (ots) - Der katholische Theologieprofessor Hans-JoachimSander hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU)vorgeworfen, das Kreuz als zentrales christliches Symbol für einepersönliche Macht-Demonstration missbraucht zu haben. "Mit demKreuz-Symbol als Ausdruck einer angeblich christlichen Macht drängter andere Religionsgemeinschaften und deren Gläubige, aber auchNicht-Gläubige an den Rand", sagte der Salzburger Dogmatiker dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Söder habe das Symbolmenschlicher Ohnmacht sogar als persönlichen Macht-Gestus benutzt,indem er sich vor die Kameras gestellt, das Kreuz aufgehängt und derÖffentlichkeit erklärt habe, wie es zu verstehen sei, so Sanderweiter.Das bayerische Kabinett hatte unter Söders Führung beschlossen,dass künftig in allen Amtsgebäuden des Freistaates wieder Kreuze alsidentitätsstiftendes Zeichen aufgehängt werden sollten.Der Theologe rechnete damit, dass der CSU-Politiker für seine"präpotente Kreuzdemonstration" einen politischen Preis zahlen werde.Es sei gerade Ausdruck der christlichen Identifikation mit dem Kreuz,sich "gegen Söders Polit-Performance zu verwahren". Das Kreuz werdesich "dagegen wehren, indem überzeugte Christen mit sich und ihremGlauben so nicht umspringen" ließen. Söder habe "den innerenWiderspruch des Kreuzes zur Politik seiner Partei - etwa in derAsyl- und Flüchtlingspolitik - jetzt symbolträchtig offen gelegt.Die notwendige Differenz zwischen einer für Ohnmacht sensiblenReligion und von Arroganz getriebenen Politik der Macht, die Söderverwischen und verschwinden lassen wollte, ist jetzt umso klarergeworden."Sander forderte Söder auf, von seiner eigenen Aktion Abstand zunehmen. Ihn erinnere der Auftritt des CSU-Politikers bei derAufhängung eines Kreuzes in der bayerischen Staatskanzlei an einHappening des Künstlers Joseph Beuys mit dem Kreuz. Im Juli 1964 warBeuys während einer Kunstaktion an der RWTH Aachen von einemStudenten verprügelt worden, der ihm die Nase blutig schlug. "Sozugerichtet, stellte Beuys sich hin, hielt ein Kreuz vor sich undreckte demonstrativ den Arm in die Höhe. Besser lässt sich SödersMissbrauch des Kreuzes eigentlich gar nicht illustrieren. ImGegensatz zu Beuys riskiert Söder nichts, gar nichts, wenn er mit demKreuz hantiert. Er holt sich keine blutige Nase. Im Gegenteil: Erhaut mit dem Kreuz noch anderen auf die Nase", so der Theologe.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell