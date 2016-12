Kölner Stadt-Anzeiger: Strafverteidiger Benecken: Sikh-Angeklagter will von allgemeinen Anschlagsplänen in Berlin gewusst haben

Köln (ots) - Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der BerlinerGedächtniskirche war womöglich von langer Hand vorbereitet. Schon vorMonaten sei in salafistischen Kreisen des Ruhrgebietes über einenAnschlag in Berlin geredet worden, bei dem ein Lkw eingesetzt werdensoll, sagte der Strafverteidiger Burkhard Benecken dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe) .Benecken vertritt einen der Angeklagten im Prozess um denBrandanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen. Schon im Mai diesesJahres habe sein Mandant ihm erzählt, von Attentats-Planungen inBerlin gehört zu haben. "In die konkreten Planungen einbezogen jedochwar er nicht."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell