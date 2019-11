Köln (ots) - Der Städte- und Gemeindebund NRW warnt vor Kosten desGanztagsausbaus an den Grundschulen. Die Bundesregierung plant bis 2025 einenRechtsanspruch auf die Nachmittagsbetreuung in der Primarstufe und hattebeschlossen, ein Sondervermögen in Höhe von zwei Milliarden Euro anzulegen, umdie Länder bei der Finanzierung der Ganztagsbetreuung unterstützen. "Das ist einTropfen auf den heißen Stein", sagte Bernd Jürgen Schneider,Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). NRW erhielte von den Bundesmitteln einenAnteil von 440 Millionen Euro. "Benötigt wird aber mehr als das Dreifache",erklärte Schneider.In NRW bieten derzeit rund 2600 Grundschulen eine Ganztagsbetreuung an. DerStädte und Gemeindebund wies darauf hin, dass schon jetzt an "allen Ecken undEnden qualifiziertes pädagogisches Personal" fehle. "Aktuell sprechen wir fürden Bereich unter sechs Jahren von einer Lücke von 40 000 Erziehen. DerRechtsanspruch würde zusätzlichen Bedarf auslösen. Allein in NRW hätten wir esmit 50 000 neuen Betreuungsplätzen zu tun", sagte Schneider. Das deutscheJugendinstitut hatte berechnet, dass der Rechtsanspruch in NRW zusätzlicheBetriebskosten von rund einer Milliarde Euro produzieren würde, die von denKommunen finanziert werden müssten. Dass die Bundesregierung ernsthaft voneiner Entschuldung der Kommunen spreche, ihnen aber gleichzeitig neue Aufgabenin Milliardenhöhe aufbürden wolle, sei "an Absurdität kaum zu überbieten",betonte Schneider.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell