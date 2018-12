Kölner Stadt-Anzeiger: Städte in NRW fordern mehr Geld für Flüchtlingsbetreuung - Minister kündigt Gespräche an

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Düsseldorf. Die Städte in NRW verlangen von derschwarz-gelben Landesregierung im nächsten Jahr mehr Geld für dieFlüchtlingsbetreuung. Helmut Dedy, Geschäftsführer des StädtetagesNRW, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe), diederzeitige Erstattung von 10400 Euro je Flüchtling und Jahr sei nacheiner vom Land beauftragten Kostenerhebung zu niedrig. Danach liegendie Ausgaben in den Großstädten mit hohen Mieten bei bis zu 16000Euro. "Die NRW-Städte brauchen dringend Klarheit, was sie imkommenden Jahr vom Land für die Unterbringung und Versorgung vonFlüchtlingen bekommen und wie viel sie noch rückwirkend für 2018 fürdiese Leistungen erhalten", so Dedy.Außerdem forderte der Städtetag, dass das Land die Kosten für diegeduldeten Flüchtlinge und rechtskräftig abgelehnte Asylsuchendeübernimmt. Ende Juni lebten in NRW rund 53000 Geduldete. In vielenFällen sei nicht mit einer zeitnahen Rückkehr in die Heimatländer zurechnen. Dedy wies darauf hin, dass das Land die Kosten für dieseMenschen nur für bis zu drei Monate ab Eintritt einer vollziehbarenAusreisepflicht übernimmt "Nach Ablauf dieser Drei-Monats-Fristbleiben bislang die Kommunen auf den Kosten sitzen. Dabei ist klardas Land in der Pflicht, die Kosten für geduldete Flüchtlinge für dengesamten Zeitraum zu übernehmen, in dem diese Menschen Leistungennach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen", so Dedy. DenNRW-Kommunen entstehen durch solche Fälle pro Jahr derzeitMehrbelastungen von fast einer Milliarde Euro.NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) sagte dem"Kölner-Stadt-Anzeiger", er werde mit den Kommunen jetzt ausführlichbesprechen, wie das Flüchtlingsaufnahmegesetz angepasst werden könne."Dabei wird es aber nicht nur um Geld gehen, sondern auch um einekoordinierte gemeinsame Politik. Wir brauchen konsequente Abschiebungvon Gefährdern und Kriminellen, aber auch erheblich bessereBleibeperspektiven für gut Integrierte", so Stamp.