Kölner Stadt-Anzeiger: Sozialplan für Karstadt/Kaufhof-Beschäftigte - Maximal 18 Monatsgehälter

Köln (ots) - Nach mehrmonatigen Verhandlungen haben sich derWarenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof mit den Betriebsräten aufeinen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt. Das Gesamtpaketsieht nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe) für die Mitarbeiter eine Abfindungssumme vor, diemaximal 18 Monatsgehälter beträgt. Die Summe errechnet sich aus demBruttomonatsgehalt multipliziert mit den Jahren derBetriebszugehörigkeit sowie dem Faktor 0,5. Mitarbeiter über 61 Jahrebekommen 25 Prozent ihres Gehalts für jeden Monat zwischen dem Endedes Arbeitsverhältnisses und dem Beginn der Rente. Voraussetzung istallerdings, dass sie weniger als 20 Jahre bei Galeria Kaufhofgearbeitet haben. Angestellte, die länger als 20 Jahre im Unternehmengearbeitet haben, bekommen 30 Prozent ihres Gehaltes bis zur Rente.Die Regelung stößt bei vielen Kaufhof-Angestellten auf Kritik,denn sie bleibt in Teilen weit hinter der bisher gültigenGesamtbetriebsvereinbarung zurück, die mit den vorherigenEigentümern HBC ausgehandelt worden war. Hier lag nicht nur derFaktor mit bis zu 0,7 Prozent höher, eine Deckelung erfolgte nachAussagen von Mitarbeitern auch erst bei 24 Monatsgehältern.Kaufhof-Gesamtbetriebsratschef Peter Zysik sagte dem "KölnerStadt-Anzeiger" zu der Einigung: "Wir konnten Schlimmeresverhindern." Unter den schwierigen Umständen sei dies dasbestmögliche Ergebnis. Er verweist darauf, dass man in denVerhandlungen immerhin erreicht habe, die Zahl der Stellen, die inden Filialen gestrichen werden sollten, von rund 1800 auf etwa 1000zu senken. Zudem wird es ein Freiwilligen-Programm geben, wonachdiejenigen, die aus freien Stücken gehen, eine erhöhte Abfindungbekommen. In den Stellenabbau eingerechnet wurde zudem die Zahl derMitarbeiter, die das Unternehmen seit Herbst letzten Jahres verlassenhaben sowie derjenigen, die in diesem Jahr ohnehin in den Ruhestandgehen werden. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht zu derVereinbarung äußern.