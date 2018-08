Kölner Stadt-Anzeiger: Sicherheitsbehörden verhängen Einreisesperre für abgeschobenen Islamisten Sami A.

Köln (ots) - Der juristische Streit um die Abschiebeaktion desislamistischen Gefährders Sami A. in seine tunesische Heimat erlebteine neue Wendung. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger (Montagausgabe) ausNRW-Sicherheitskreisen erfuhr, besteht gegen den 44-jährigenradikal-islamischen Salafisten-Prediger eine Wiedereinreisesperre.Demnach hat das zuständige Ausländeramt Bochum über dasLandeskriminalamt NRW den mutmaßlichen Ex-Leibwächter Osama BinLadens national wie auch für die europäischen Schengenstaaten zur sogenannten "Einreiseverweigerung" ausschreiben lassen. Folglich istder abgeschobene Tunesier im Schengener Informationssystem für dieSicherheitsbehörden (SIS) als unerwünschte Person gelistet. Nachseiner Rückführung am 13. Juli hatte das VerwaltungsgerichtGelsenkirchen den zuständigen Behörden in Bund und Land ein"rechtswidriges Verhalten" vorgeworfen. Zudem beschlossen die Richterneben einem Abschiebungsstopp eine sofortige Rückführung desExtremisten, da ihm in seiner Heimat womöglich die Folter drohe. InKürze will das Oberverwaltungsgericht Münster in dem Fall über dasRückführungsverbot entscheiden.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell