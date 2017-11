Köln (ots) -- Am Donnerstag Verhandlung vor dem OVG MünsterKlage auf Einführung islamischen Religionsunterrichts in NRWKöln. Der Grünen-Politiker Volker Beck hat vor einer Anerkennungislamischer Verbände als Religionsgemeinschaft gewarnt. "Bekämen dieVerbände den Status einer Religionsgemeinschaft, würden diese inihrem Bestand gefestigt, der staatliche Einfluss aus dem Auslandwürde dauerhaft gesichert", sagte Beck dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe). Einer neuen Generation junger Muslime inDeutschland würde die Möglichkeit verbaut, eine eigenständigeOrganisationsform für einen "deutschen Islam" aufzubauen, so Beckweiter. Hintergrund ist eine Klage des Zentralrats der Muslime unddes Islamrats gegen das Land Nordrhein-Westfalen. DasOberverwaltungsgericht Münster verhandelt am Donnerstag über dasAnsinnen der Verbände, den bis 2019 befristeten Islamunterricht durchReligionsunterricht als ordentliches Lehrfach an den öffentlichenSchulen des Landes abzulösen. Beck sprach von einem "Showdown" derReligionspolitik in Deutschland. "Das Gericht muss einerOrganisation, die von ausländischen Parteien oder Regierungengesteuert wird, die Anerkennung als Religionsgemeinschaft versagen",so Beck. Daher sollte die NRW-Regierung als Beklagte mitBeweisanträgen sicherstellen, dass das Gericht den Charakter derklagenden Verbände klärt. "Wird das versäumt, kann das unabsehbareFolgen für die Religionspolitik haben." Beck, der im Oktober aus demBundestag ausgeschieden war und nun als Lehrbeauftragter am "Centrumfür religionswissenschaftliche Studien" (Ceres) der RuhruniversitätBochum tätig ist, bekräftigte seinen Vorwurf der Einflussnahme ausdem Ausland auf islamische Verbände wie die Türkisch-Islamische UnionDitib oder Milli Görüs. Letzterer geht deshalb inzwischen auchjuristisch gegen Beck vor. "Offensichtlich will Milli Görüs vorGericht nicht nur positiv für die eigenen Rechte streiten, sondernkritische Nachfragen aus der Debatte verbannen", sagte Beck underläuterte: "Seit 2016 gab es wiederholt gemeinsame politischeAktionen mit der Türkisch-Islamischen Union Ditib und anderenVerbänden unter der Ägide der türkischen Botschaft in Berlin oder desKölner Generalkonsulats." Die Verbände hätten den Anspruch aufAnerkennung als Religionsgemeinschaft nach Ansicht von Fachleutenfaktisch aufgegeben, weil sie offensichtlich vorrangig Politik fürdie türkische Regierung machten.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell