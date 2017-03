Kölner Stadt-Anzeiger: Schauspieler Bjarne Mädel: Das Leben ist ein einziges Weglaufen vor dem Tod

Köln (ots) - Schauspieler Bjarne Mädel, bekannt aus Fernsehserienwie "Stromberg" und "Tatortreiniger", glaubt, dass das Leben eineinziges Weglaufen vor dem Tod sei. Fast jeder Mensch verdrängeeigentlich fortwährend "die Tatsache, dass wir irgendwann nicht mehrda sind. Was wir machen, wie wir unsere Zeit verbringen, vermeintlichsinnvoll oder sinnlos, ist eigentlich nur ein ständiges Weglaufendavor", sagte Mädel dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) amRande des Literaturfestivals lit. Cologne, bei dem der 49-Jährigelas. Mädel spielt momentan am Hamburger Schauspielhaus in"Trilliarden" mit, einem Stück, das von der Angst vor demVerlorengehen handelt. Die Serie "Tatortreiniger", die mehrfach denGrimme-Preis erhielt, halte ihn eher von dunklen Gedanken ab, soMädel. "Aber um den Tod geht es sonst natürlich fast immer." Beiseiner ersten Lesung für das größte Literaturfestival Europas lasMädel vor Jahren in Köln mit Senta Berger von Blamagen, die in derWeltliteratur verhandelt werden. Berufsmäßig finde er es nicht soschlimm, sich zu blamieren: "Dann macht man halt mal einen schlechtenAuftritt oder eine Szene nicht so gut." Privat sei eseinschneidender. Er habe einen sehr guten Freund gehabt, da sei derKontakt abgebrochen, weil er ihn zu wenig gepflegt habe. "Ich habe ander Freundschaft nicht genug gearbeitet. Wir haben in verschiedenenStädten gelebt und er hat mir irgendwann gesagt, er habe jetzt dreiKinder und versuche es auch einzurichten, er habe keine Zeit für soeine Beziehung, in der man sich ständig vornimmt, man wolle sichsehen, es aber nie tut. Das war wahnsinnig traurig. Der Mensch warmir jahrelang sehr nah, da bin ich gescheitert, weil ich mir keineZeit genommen habe. Das ist bis heute eine Blamage."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell