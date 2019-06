Kölner Stadt-Anzeiger: Säugling stirbt nach Behandlungsfehler in Wuppertaler Klinik - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Köln (ots) - Nach dem Tod eines frühgeborenen Säuglings imrenommierten Wuppertaler Helios Universitätsklinikum ermittelt dieStaatsanwaltschaft gegen eine 39-jährige Krankenschwester. WieOberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert auf Anfrage von "KölnerStadt-Anzeiger" und "Express" (Freitag-Ausgaben) bestätigte, geht esum den Verdacht der fahrlässigen Tötung. Auf derFrühchen-Intensivstation sei es demnach zu einem Behandlungsfehlerdurch einen sogenannten Perfusor gekommen. Per Spritzenpumpe werdenetwa Frühgeborenen intravenös Medikamente oder Nährstoffeverabreicht. "Die Beschuldigte hatte das Gerät offenbar falscheingestellt, dadurch schossen die Infusionen offenbar mit viel zuhohem Druck in das Kind und führten letztlich zu seinem Tode", soBaumert. Die vorläufige Obduktion geht von einem Multiorganversagenaus.Die Krankenhausleitung bestätigte auf Anfrage schriftlich, "dassvor wenigen Monaten ein Frühgeborenes in unserer Klinik verstorbenist. Wir bedauern den Tod des Kindes zutiefst und sind sehrbetroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Eltern." Man unterstützedie notwendigen Ermittlungen zur Todesursache vollumfänglich. MitHinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren wollte man sich nichtnäher zum Sachverhalt äußern.https://www.ksta.de/32661136Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell