Kölner Stadt-Anzeiger: SPD-Plan: Schulze soll Spitzenkandidatin für NRW-Landtagswahl 2022 werden

Köln (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze wird alsmögliche Spitzenkandidatin der NRW-SPD für die Landtagswahl im Jahr2022 gehandelt. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstag-Ausgabe). Das Personalpaket der Parteispitze, das in derSPD derzeit für Unruhe sorgt, solle den Weg für die Kandidatur derbisherigen Generalsekretärin ebnen, berichtet die Zeitung unterBerufung auf SPD-Kreise. Ein Landtagsabgeordneter wird mit den Wortenzitiert: "Das vorgesehene Spitzenpersonal würde als Platzhalter fürSchulze fungieren." Voraussetzung für die Nominierung sei allerdings,dass die Politikerin aus Münster in der Bundesregierung eineerfolgreiche Arbeit leiste.Die NRW-SPD setzt darauf, dass Schulze als Mitglied derBundesregierung künftig medial stark präsent sein wird. Ein hoherBekanntheitsgrad würde die Chancen der Kandidatin in einem möglichenDuell gegen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) deutlicherhöhen. In dem von der Parteispitze vorgeschlagenen Personalpaketsollen Sebastian Hartmann als Parteivorsitzender und Marc Herter alsFraktionschef an Mitte dieses Jahres das neue Spitzenduo der NRW-SPDbilden. Beide würden aber wohl eigene Ambitionen zurückstellen, wennSchulze den Anspruch auf die Spitzenkandidatur erhebe, sagte einMitglied des SPD-Landesvorstands dem "Kölner Stadt-Anzeiger".