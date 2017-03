Kölner Stadt-Anzeiger: Rewe plant Bau einer neuen Zentrale im Deutzer Hafen in Köln - Reker: Vorhaben beflügelt Entwicklung des neuen Stadtquartiers

Köln (ots) - Der Kölner Handelskonzern Rewe prüft den Bau einerneuen Zentrale und hat als Standort den Deutzer Hafen ins Augegefasst. Entstehen könnte das Gebäude an der Südseite entlang derEisenbahn, sagte Konzernchef Alain Caparros dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Noch sind die Planungen in einemsehr frühen Stadium: Der Konzern und die Stadttochter "Moderne StadtGmbH" haben dazu gerade eine Absichtserklärung unterzeichnet, "umdie Möglichkeit der Ansiedlung zu prüfen und gegebenenfallsgemeinsam zu entwickeln", teilte das Unternehmen der Zeitung weitermit. Frühestmöglicher Realisierungstermin wäre das Jahr 2024. AndreasRöhrig, Geschäftsführer von "Moderne Stadt", sprach von einemMeilenstein. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker betonte:"Die Absichtserklärung beflügelt die Entwicklung des neuenStadtquartiers."Über seinen vorzeitigen Abschied bei Rewe sagte Caparros: "MeinJob ist hier beendet, weil ich das Gefühl habe, dafür gesorgt zuhaben, dass die Mannschaft steht und dass die Formate stimmen." Dassei schneller gegangen als 2013/14 erwartet. "Wir werden 2016 dasbeste Ergebnis in der Rewe-Geschichte präsentieren: Rekordumsatz,Rekordgewinn, Penny schreibt wieder schwarze Zahlen. Das ist dochder schönste Moment, sich zu verabschieden", so Caparros weiter."Mein Anspruch an meine Nachfolger ist hoch: Sie müssen einfachbesser sein als ich."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell