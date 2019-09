Kölner Stadt-Anzeiger: Rewe nimmt Plastikgeschirr vorzeitig aus dem Regal - Chef der Supermarktkette setzt auf Mehrweg-Netze und dünnere Verpackungen

Köln (ots) - Köln. Die Kölner Einzelhandelskette Rewe will denanfallenden Kunststoffmüll in nächster Zeit stark reduzieren. "Wirwollen in den kommenden fünf Jahren auf so viel Plastik verzichtenwie möglich", sagte der Chef der Rewe Group, Lionel Souque, imGespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Dabeigehe das Unternehmen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus."Einweggeschirr, also Plastikteller, -tassen oder -gabeln werden abdem Ende dieses Jahres aus dem Sortiment genommen", sagte Souque demBlatt. Ab 2021 verbietet eine EU-Richtlinie Einweggeschirr ausPlastik wie Gabeln, Strohhalme oder Teller. Rewe arbeitet laut Souqueauch daran, Plastik durch dünnere Folien und Materialien wieGraspapier einzusparen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell