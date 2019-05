Kölner Stadt-Anzeiger: Revolution im Kölner Karneval: Rosenmontagszug führt auf rechtsrheinische Seite

Köln (ots) - Das Festkomitee Kölner Karneval plant eine Revolutionbeim Rosenmontagszug: Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe) erfuhr, soll der Zug mit 12.000 Teilnehmern imkommenden Jahr am 24. Februar erstmals durch das Rechtsrheinischeführen und auch dort enden. Diese Pläne hat das Festkomitee amDienstag Vertretern verschiedener städtischer Ämter vorgestellt. DieZustimmung soll groß gewesen sein. Seit 20 Jahren endet derRosenmontagszug nach sieben Kilometern durch das Linksrheinischetraditionell in der Mohrenstraße, nahe den Kölner Ringen. Der Rheinwurde bislang noch nie überschritten. Im nächstes Jahr soll dieStrecke den Plänen zufolge abgeändert werden: Die letzten Kilometersollen dann voraussichtlich über die Deutzer Brücke bis zur DeutzerWerft führen. Dort soll der Schlusspunkt sein, berichtete ein Insiderdem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Idee soll dem kommendenKarnevalsmotto für 2020 entsprungen sein, es lautet: "Et Hätzschleiht im Veedel" (Das Herz schlägt im Viertel). Möglichst vieleStadtviertel sollen eingebunden werden. Es sei richtig, dass es"Überlegungen gebe, den Weg des Rosenmontagszuges zu verändern undpassend zum Motto auch die rechtsrheinischen Stadtteile irgendwiemit einzubeziehen", sagte Festkomitee-Sprecherin Tanja Holthaus aufAnfrage der Zeitung. Allerdings sei der Plan eines möglichengeänderten Zugweges, den Holger Kirsch als neuer Leiter desRosenmontagszuges der Besprechung mit den Ämtervertreternpräsentierte hatte, "noch nicht final" und könne deswegen auch sonoch nicht herausgegeben werden. In der Geschichte des KölnerRosenmontagszugs hat sich auch der Zugweg des Rosenmontagszugsmehrmals geändert. Die letzte Änderung des Zugwegs gab es im Jahr1999. Seitdem geht der Rosenmontagszug - wie bereits 30 Jahre zuvor -wieder vom Chlodwigplatz im Süden der Stadt am Kölner Dom vorbei zurMohrenstraße. https://www.ksta.de/koeln/revolution-an-karneval-koelner-rosenmontagszug-zieht-ueber-den-rhein-32616824Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell